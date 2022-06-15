Об этом сославшись на источники в руководстве США, сообщили сразу два влиятельных издания Reuters и Bloomberg, передает «НБН».

Белый дом уже в эту среду, 15 июня объявит о предоставлении Украине масштабного пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов. Источники сообщают, что в рамках данного пакета военной помощи Украина получит противокорабельные ракетные системы, снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц М777.

При этом издание Bloomberg пишет, что помощь будет включать в себя поставки Украине противокорабельных ракет Harpoon. Bloomberg пишет, что новый пакет помощи будет на сумму 650 миллионов долларов, а не миллиард.

По данным Bloomberg, в дополнительном пакете военной помощи для Украины предусмотрено:

320 млн. долларов на сопутствующее оборудование;

55 млн. долларов на тепловизионную оптику ночного видения;

160 млн. долларов на обучение

Ранее Великобритания обещала удвоить помощь Украине.