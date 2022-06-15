Постоянный представитель США при Организации Североатлантического договора Джулианна Смит заявила, что Америка заинтересована в укреплении возможностей НАТО, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По этой причине Вашингтон поддержит региональные инициативы, в частности создание нового объединения из Украины, Польши, стран Балтии и Соединенного королевства, если этот союз усилит их оборонный потенциал.

Американский дипломат отметила, что в последние годы возникали инициативы по созданию похожих миниформатных союзов, в том числе и оборонных.

По словам Смит, НАТО также заинтересовано в укреплении своего восточного фланга и указанное объединение стран укрепит обороноспособность государств-членов Североатлантического Альянса и Украины перед лицом агрессии Российской Федерации.

Напомним, что итальянское издание сообщило о предложении британского премьера Бориса Джонсона украинскому президенту Владимиру Зеленскому о создании альтернативы ЕС. Британский политик намерен пригласить в новый союз страны, которые видят национальную угрозу в России.