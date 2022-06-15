Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Популярная политика», передает «НБН».

Предательница Украины Наталья Поклонская на днях получила должность советника генерального прокурора РФ. Коллаборантка заявила, что с момента вступления на новую должность она прекращает публичную деятельность и ведение своих социальных страниц.

До этого Поклонская наделала несколько «косяков», из-за которых кто-то бы другой в РФ лишился бы должности или оказался бы под следствием. Например, Поклонская назвала «спецоперацию» Путина «бедой, трагедией и катастрофой», а знак «Z» — «символом трагедии» для РФ и Украины.

«Непотопляемость» Поклонской российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин объясняет ее любовными связями с российским генералом из ФСБ. По слухам, новые должности для Поклонской выбивает ее покровитель.

«У нее любовник, генерал ФСБ, который ее водит по кабинетам», — поведал Фейгин.

Юрист добавил, что это лишь с виду Поклонская кажется «ангелом». Он напомнил, что, будучи так называемым «генеральным прокурором» аннексированного Крыма этот «ангел» погубил немало жизней крымских татар.

«С виду такая «няшь-мяшь», а на самом деле людей сгубила не одного», — подытожил Фейгин.

Ранее стало известно, что Поклонская получила должность в обмен на молчание.