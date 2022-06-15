Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Диалог.UA».

Ситуация на границе с Беларусью остается напряженной. Армия диктатора Александра Лукашенко недавно подтянула к украинской границе российские «Искандеры».

По мнению ряда аналитиков, российский диктатор Путин принуждает Лукашенко начать вторжение в Украину.

Политический эксперт и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов записал обращение к Лукашенко прямо с передовой. Он отметил тот факт, что Лукашенко начал новые военные учения и продолжает подтягивать гаубицы к украинской границы на Волынском направлении.

«Александр Григорович, вы серьезно хотите поиграть с Украиной в эти игры? Я понимаю, что, скорее всего, по поручению Путина оттягиваете часть украинских войск с Востока и Юга, чтобы они сидели там на случай нападения… Но если вдруг вы захотите поиграться – мы поиграемся очень быстро», — заявил Сазонов.

Блогер сказал, что получает много писем от белорусов. В них граждане Беларуси выражают поддержку Украине в борьбе с российской агрессией и заявляют, что не любят Лукашенко.

Напоследок Сазонов предрек Лукашенко судьбу сбежавшего в РФ экс-президента Украины Виктора Януковича, отметив, что это будет лучший сценарий для диктатора.

«Это не будет что-то долгое. Короткий рывок спецназа и придется вам досиживать в лучшем случае в Ростове с Януковичем. Не играйте с Украиной, плохо закончите», — предупредил диктатора Беларуси украинский защитник.

Ранее Жданов рассказал, насколько вероятно вступление армии Беларуси в войну против Украины.