Об этом пишет NBC News, передает «НБН».

По данным источников из Белого дома, президент США Джо Байден был недоволен риторикой министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена во время визита в Киев.

Байден считает, что американские политики «зашли слишком далеко». По мнению главы Белого дома, Ллойд своими заявлениями расширяет цели США в Украине и вызывает нереалистичные ожидания. Это в свою очередь увеличивает риск возникновения прямого конфликта с Россией.

«Байден был не счастлив, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине… Казалось, что США надеются ослабить Россию настолько, насколько это возможно», — сообщается в публикации.

Ранее Байден заявил, что Зеленский не хотел слышать предупреждения о полномасштабном вторжении РФ в Украину.