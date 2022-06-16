Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «НБН».

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Лидеры вышеперечисленных государств сегодня, 16 июня побывали в Украине. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетили освобожденный от российских войск Ирпень.

«Все четыре страны поддерживают немедленный статус кандидата в члены. Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдове. Мы надеемся, что это решение от нас будет единогласно принято на Европейском Совете», — сказал лидер Франции.

Подтвердил сказанное Макроном и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«На Евросовете я буду выступать за единую позицию по этому вопросу за позитивное решение по статусу», — заявил политик.

Ранее Макрон объяснил свои звонки Путину.