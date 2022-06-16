В эфире национального телемарафона Стефанишина объяснила почему в Украину не приходят поставки вооружения из США по ленд-лизу, информирует «НБН».

По словам вице-премьер-министра, для того, чтобы подписанный американским президентом Джо Байденом закон начал действовать, необходимо провести ряд процедур.

Украинское руководство хотело бы, чтобы процесс передачи оружия для нашей армии происходил быстрее, поскольку в условиях войны счет идет на часы, а не дни и месяцы. Однако в демократических государствах есть свои процедуры, которые нужно пройти.

Также чиновница напомнила, что ленд-лиз был принят впервые после Второй мировой войны, поэтому не хватает опыта, чтобы его внедрить в кротчайшие сроки.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда Украина получит первую поставку оружия по ленд-лизу. По его словам, отгрузка вооружения на корабли обеспечения ВМФ США началась в середине мая.