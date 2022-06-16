Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Чесно».

В четверг, 16 июня стало известно о том, что в Украине запретили пророссийскую «Партию Шария». Решение вынес Восьмой апелляционный административный суд Львова.

Все имущество и активы партии переходит государству, однако решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

Партия Шария», которую возглавляет подозреваемый в государственной измене пророссийский блогер Анатолий Шарий – это уже 9 партия в Украине деятельность, которой запрещена судом. Ранее Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность сбежавшего из Украины пророссийского политика Евгения Мураева.