Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на пресс-службу правительства Великобритании.

Великобритания ввела новые санкции против России из-за войны против Украины. В частности, в санкционный список попал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Официальный Лондон внес его в санкции из-за того, что тот одобрил и поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины.

Спустя некоторое время в РПЦ отреагировали на введение санкций против патриарха Кирилла. Там действия официального Лондона назвали «попыткой запугать» главаря Русской церкви. Кроме того, в РПЦ дали понять, что Кирилл не собирается отказываться от своих взглядов – он и впредь будет поддерживать войну против Украины.

«Попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны», — заявляют в РПЦ.

Стоит отметить, что патриарх Кирилл не попал в шестой пакет санкций. Его вычеркнули из списка по просьбе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Лавров прокомментировал санкции Украины против верхушки РФ.