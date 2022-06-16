Об этом Макрон рассказал во время пресс-конференции в Киеве, передает «НБН».

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил телефонные звонки диктатору РФ Владимиру Путину.

«Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности», — сказал политик.

При этом французский политик отметил, что на данный момент эти переговоры не приносят каких-то результатов. Однако он допускает, что момент для успеха этих переговоров может наступить в будущем.

Также он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский давал согласие на переговоры президентов Франции и РФ каждый раз еще с 2019 года.

«Украина должна выиграть войну, сохранив территориальную целостность и суверенитет, но потом все равно надо будет говорить с россиянами» — сказал Макрон.

Как известно, в четверг 16 июня в Украину приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.