В начале апреля в своих соцсетях политик сообщил, что он подарил бойцам столичной теробороны бронежилеты, а также передал защитникам еду. Как утверждает Тищенко, общевойсковые элементы индивидуальной защиты в Украину привезла его жена с помощницами, информирует «НБН».

Позже стало известно, что у бронежилетов, подаренных депутатом, есть существенный недостаток – они не выполняют свою функцию. Об этом журналистам «Следствие.Инфо» рассказали в святошинской ТрО.

По словам бойцов, бронежилет, изготовленные почти 40 лет назад, не защищают ни от чего: легко простреливаются насквозь из пистолета, а защитные пластины просто рассыпаются.

Координатор святошинской теробороны Екатерина Коваль сообщила, что Тищенко закрывает ей комментарии в соцсетях, блокирует все выходы на администрацию и его приемную, блокирует других волонтеров и киевлян, которые пишут ему.

Политик игнорировал звонки и сообщения журналистов, однако при случайной встрече ему пришлось комментировать ситуацию. По словам нардепа, он предоставил логистическую услугу, и информация о непригодности бронежилетов к нему не поступала.

Отметим, что недавно Тищенко подвергся жесткой критике со стороны общественности за поездку в Прагу на благотворительный ужин.