В программе «Продолжение следует» журналист напомнил, что в Вашингтоне знали о планах диктатора атаковать Украину в то время, когда о «спецоперации» не было осведомлено 90% людей из окружения президента РФ, информирует «НБН».

Грозев убежден, что в Америке узнали раньше о войне, чем приближенные к Путину, поскольку Штаты имеют «крота» в России на самом высоком уровне.

Как объяснил расследователь, такой «высокопоставленный крот», должен быть выше цепочки главы МИД РФ Сергея Лаврова. Грозев не сомневается, что министр действительно не был проинформирован о планах диктатора, поэтому слил информацию о подготовке к войне кто-то из «военной тусовки».

Также журналист предполагает, что «кротом» может быть кто-то из новой элитной ЧВК, которая подчиняется Росгвардии. Причиной «слива» информации может быть недоверие к владельцу группы Вагнера Евгению Пригожину.

Ранее Грозев сообщал, что генералы армии РФ высмеивают военный план главы государства и саботируют «спецоперацию».