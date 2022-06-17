Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».

В пятницу, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет признавать государственность так называемых «ЛНР» и «ДНР». Примечательно, что данное заявление он сделал в присутствии российского диктатора Владимира Путина.

Размышляя о незыблемости целостности государств и праве народов на самоопределение, президент Казахстана отметил, что в случае, «если право нации на определение будет реализовано, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на планете возникнет более 500 или 600 государств».

Псевдореспублики оккупированного Россией Донбасса он назвал квазигосударствами.

«Конечно, это будет хаос. Поэтому не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Очевидно, этот принцип будет применен к квазигосударственным образованиям «ЛНР» и «ДНР»», — сказал президент Казахстана.

Ранее Путин и Токаев обсудили войну в Украине.