Об этом пишет Reuters, передает «НБН».

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил начать программу с возможностью тренировки до 10 тыс. украинских военных каждые 120 дней.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что его необъявленный визит в Украину, который состоялся в пятницу, 17 июня, должен отправить четкое и простое сообщение украинскому народу о поддержке его страны.

«Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы не победите», — заявил британский политик.

К слову, визит Джонсона стал неожиданностью, о нем стало известно уже, когда премьер находился в Киеве.