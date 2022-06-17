Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Sky Nesw.

В пятницу, 17 июня в Украину приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Визит британского премьера стал неожиданностью, ведь не был анонсирован.

Известно, что политик встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Сам Джонсон на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал фото с президентом Украины и написал: «как хорошо снова находится в Киеве».

В свою очередь Владимир Зеленский опубликовал видео встречи с британским политиком и отметил твердую и решительную поддержку официального Лондона.

«Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона», — сказал украинский лидер.

О чем говорили лидеры Великобритании и Украины рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В частности, разговор шел о помощи Украине: поставке тяжелого оружия, систем ПВО, экономическую поддержку. Кроме того, обсуждалось санкционное давление на Россию, гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенных убытков нашему государству.

К слову, накануне Украину посетили лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии.