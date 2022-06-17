Как информирует «НБН», данное видеообращение Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины обнародовал в Телеграм.

К своему видео Владимир Александрович добавил следующий текст:

«На самом деле сегодняшний день является историческим. Ведь Украина почувствовала поддержку одновременно со стороны четырех сильнейших государств Европы. И, в том числе, мы почувствовали поддержку направления Украины в ЕС. Все мировые лидеры прекрасно понимают, почему в настоящее время не проходят переговоры по завершению военных действий на территории Украинского государства. Все только из-за позиции Российской Федерации. Москва предпринимает попытки только запугивания всех в Европе. Также Россия продолжает разрушать украинскую территорию, но не ищет при этом пути к миру. В свою очередь мы продолжаем борьбу. И мы будем делать это до того момента, пока не гарантируем нашей стране полную безопасность».

Напомним, ранее Владимир Александрович Зеленский уже заявлял, зачем на самом деле Украина обнародовала реальные данные о потерях ВСУ на войне против российских захватчиков.