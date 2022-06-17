Кремлевский диктатор, выступая на ПМЭФ, заявил, что «СВО» в Украине якобы борется против деградации, расчеловечивания и псевдоценностей, а также призвана отстоять права России на свободное и безопасное развитие, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По мнению Путина, Россия выполнит задачи «спецоперации», благодаря «мужеству и героизму» своих солдат, «сплочению» россиян и «глубокому пониманию правоты и исторической справедливости дела» РФ.

Кровопролитие в Украине, как заявил российский лидер, решение суверенного государства, которое основано «на праве отстаивать свою безопасность».

Отмети, что представители Кремля регулярно меняют цели войны против Украины. В частности, недавно спикер МИД России Мария Захарова отличилась заявлением о задаче «спецоперации», которую высмеял нардеп Алексей Гончаренко.