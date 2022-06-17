В пятницу, 10 июня, лидеры стран встретились в Москве. Политики обсуждали традиционные вопросы – сотрудничество государств в разных сферах, международные и региональные проблемы, информирует «НБН».

Переговоры завершились подписанием нескольких двусторонних документов. В этот момент глава Российской Федерации растерялся, забыв, что нужно сделать с бумагами. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

«Владимир Паркинсон забыл, где нужно расписываться», — отметили авторы публикации.

На помощь российскому лидеру пришла женщина, которая подсказала, где президент должен поставить свою подпись на документах.

Отметим, что странное поведение главы Кремля СМИ замечали и ранее. Путин «завис» во время своего выступления на параде 9 мая. Глава России внезапно замолчал на 10 секунд, после чего продолжил читать речь с листа. Тогда же общественность в очередной раз заговорила о проблемах со здоровьем диктатора.