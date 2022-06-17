Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью, которое Шольц дал изданию ZDF, по словам канцлера ФРГ, Украинское государство будет своими собственными силами задавать скорость дальнейшего продвижения в Европейский Союз.

Когда Шольцу задали вопрос относительно того, есть ли надежды у Киева, что Украина будет членом ЕС, канцлер Германии ответил, что «скорость продвижения вперед зависит только от кандидата».

Согласно словам канцлера ФРГ, если Украина получит статус кандидата, то это дает весьма четкую перспективу. С другой стороны это означает очень много работы, которая ждет впереди.

Дословно из заявления Олафа Шольца:

«Это вовсе непростой путь. Наоборот. Он является очень требовательным, а также может занять весьма длительное время. Это вопрос о решении проблем с верховенством права, борьбы с коррупцией, это вопрос демократизации общества».

Говоря об этом, Шольц упомянул и государства Западных Балкан, которые получили перспективу еще десять лет тому назад, подчеркнув, что для этих стран уже пришло время «очень конкретных последующих шагов».

Как известно, ранее МИД Австрии выступило против того, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата в члены ЕС.