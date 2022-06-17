Самопровозглашенный президент заявил, что Беларусь нанесет удар по Киеву, если Украина атакует Мозырь. Лукашенко отметил, что украинское руководство «должно это понимать», информирует «НБН» со ссылкой на «БЕЛТА».

Нелегитимный глава государства заверил, что у Беларуси «есть чем ударить». Также Лукашенко считает, что все западные страны ввязались в войну против Российской Федерации, которая использует обычное оружие, но может применить и вооружение нового уровня.

По мнению псевдопрезидента, украинский лидер Владимир Зеленский и его народ призывают Запад предоставить дальнобойное оружие, якобы чтобы наносить удары по городам приграничных областей страны-агрессора.

Лукашенко добавил, что Украине атаковать населенные пункты государства-оккупанта «нельзя ни в коем случае», поскольку РФ будет бить по украинским городам уже из другого вооружения.

Самопровозглашенный глава убежден, что ВСУ могут открыть огонь по российской территории с подачи Америки, в частности от того, «насколько США будут подталкивать Киев» к таким действиям.

Напомним, что украинский военный записал обращение к Лукашенко, предупредив политика, что его может постигнуть судьба Виктора Януковича.