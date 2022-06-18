Об этом он заявил в интервью Liga.net, передает «НБН».

«Хочу еще раз обратиться к людям, которые рассказывают, что у нас каждый день 200, 300 военных гибнут на фронте. Некоторые вообще сказали, что 1000. У этих людей нет возможности получить такую информацию», — сказал политик.

Данилов заявил, что этого нельзя делать даже для того, чтобы давить на наших партнеров.

«Я не знаю, что это. Но за свои слова надо отвечать. И когда речь идет о погибших, такого ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей. Если вы партнеры, – вы садитесь и разговариваете», — заявил чиновник.

Вероятно, посыл Данилова адресовался советнику главы ОП Михаилу Подоляку, который ранее заявил СМИ, что потери Украины ежедневно составляют 100-200 человек. А также народному депутату Давиду Арахамии, который назвал еще большие цифры.

Ранее Данилов объяснил, почему российскую пропагандистку Овсянникову пустили в Украину.