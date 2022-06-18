Об этом пишет Onet, передает «НБН».

Экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козея озвучил условие, при котором его страна может частично закрыть небо над Украиной. Речь идет о западных областях Украины, граничащих с Польшей.

По словам экс-чиновника Польши, если Россия будет продолжать обстрелы пограничных с Польшей районов Украины, то Варшава может установить противоракетную оборону над западными областями Украины.

«У нас есть аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над западной Украиной», — заявил экс-руководитель Бюром безопасности Польши.

Козея также подчеркнул, что РФ уже проиграла войну на политическом и стратегическом уровнях, но сценарий нападения все еще возможен как для Украины, так и для стран Балтии, Польши и всего Запада.

«Если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, через несколько лет может продвинуться дальше, например, к Сувальскому коридору», — сказал он.

Ранее Польша озвучила лучший вариант завершения войны в Украине.