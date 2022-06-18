Как информирует «НБН», в Телеграм Петр Порошенко написал о том, что во время эфира канадского телевизионного канала CBC News он призвал партнеров нашей страны из Запада предоставить Киеву поддержку в виде еще большего количества оружия.

Бывший президент Украины подчеркнул, что для того, чтобы наша страна одержала победу, необходимы быстрые поставки вооружения. Будущее мира зависит от того, по его словам, предоставят ли Украине сотню истребителей, от трех сотен противоракетных систем, полтысячи танков, а также сотню артиллерийских систем.

Дословно из заявления Порошенко:

«Этот перечень гораздо меньше того, что ВСУ уже уничтожили в армии РФ за практически 3,5 месяца войны. И мы полное право имеем на это. Нам необходимо вооружить солдат Украины с тем, чтобы они могли одержать Россию, а также выбросить войска агрессора с земли Украинского государства».

Ранее Петр Алексеевич сделал громкое заявление по Донбассу, отметив, что этим он разочарует Путина.