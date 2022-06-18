Глава России не дал прямого ответа на вопрос об оккупированных украинский территориях, сообщив, что судьбу этих регионов якобы будут решать их жители, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Путин пообещал «защитить интересы» людей, которые проживают на захваченных территориях, подчеркнув, что якобы их будущее зависит от них самих. По словам диктатора, Россия «имела право в соответствии с уставом ООН» признать «независимость» незаконных вооруженных формирований Донбасса «ЛДНР».

Также российский лидер сообщил, что страна-агрессор не выступает против интеграции Украины в Европейский союз, поскольку ЕС не является военно-политическим альянсом.

Отметим, что на Петербургском международном экономическом форуме глава Кремля в очередной раз сообщил, что россияне выполнят задачи «спецоперации». При этом Путин перечислил ранее не озвученные цели войны в Украине.