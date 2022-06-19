Как информирует «НБН» со ссылкой на «Зеркало недели», согласно словам Данилова, которые он озвучил в ходе интервью The Globe and Mail, Киев готов к применению со стороны России тактического ядерного оружия.

В последнее время российские пропагандисты продолжают открыто угрожать всему миру применением ядерного оружия. Как следствие, политики Европы не исключают возможности применения государством-оккупантом тактического ядерного, биологического, или химического оружия.

Таким образом, согласно словам Данилова, Украинское государство активно готовится к нарушению Российской Федерацией новых правил в войне. В том числе, речь идет о применении агрессором химического, биологического, или даже ядерного оружия.

Ранее, как мы уже писали об этом, Алексей Данилов сделал заявление относительно цен на бензин в Украине, а также наличия топлива на автозаправочных станциях в нашей стране.