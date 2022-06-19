Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Фейсбук» журналист Гармаш прокомментировал высказывание Арахамии относительно возобновления переговорного процесса с Москвой в конце августа месяца в случае, если оккупанты отведут свои войска на позиции, которые были ими заняты до 24 февраля 2022 года.

Дословно из заявления Гармаша:

«Очень плохо, когда политики во время боевых действий, а не сами военнослужащие принимают решения, когда и в каких местах армии Украины нужно прекращать освобождать суверенную украинскую территорию. Это должны не политики, но военнослужащие решать. Да и исходить при этом они должны не из пожеланий представителей политических кругов, а только из своих возможностей. Если защитники будут иметь силы, а также возможности, то им нужно идти до самой границы. Если же этого не будет, то война будет заморожена. Более того, таким образом, она перенесется на несколько лет вперед».

Примечательно, что Сергей Гармаш не единственный, кто не с положительной точки зрения отреагировал на слова Давида Арахамии. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов уличил депутата ВРУ в том, что он распространил непроверенную информацию.