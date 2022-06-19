Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова в интервью Financial Times, процесс ликвидации нехватки топлива на территории Украинского государства зависит напрямую от его поставок грузовыми транспортными средствами и поездами через границы с нашей страной.

В свою очередь Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности процитировал заявление министра следующим образом:

«Весь импорт Украины из стран Евросоюза. Ранее мы использовали исключительно наиболее близкие к нашей стране государства и порты. Это Польша, Румыния… В настоящее время мы импортируем и с Нидерландов, и с Бельгии».

Согласно словам высокопоставленного чиновника, ситуация должна стабилизироваться ближе к осени, когда власти Украины подпишут более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.

Ранее эту же ситуацию прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.