В эфире Espreso.TV Портников напомнил, что он постоянно объясняет украинцам, что не может быть никаких переговоров с россиянами. Те, кто верит в мирный способ завершения боевых действий и не опасаются решения руководства нашей страны пойти на уступки, должны осознать, что это не та война, которая закончится переговорным процессом, информирует «НБН».

По словам журналиста, единственный приемлемый способ окончания войны для нашей страны – полностью оттеснить российских захватчиков к границам РФ.

Как объяснил Портников, российско-украинская война – это не вооруженное противостояние между двумя государственными субъектами, а война между одним субъектом, который убежден, что другой субъект – его территория, оккупированная Западом.

Журналист подчеркнул, что в этом заключается вся суть конфликта, поэтому Украине не о чем договариваться с РФ, остается либо капитулировать, либо сражаться. Он добавил, что других «рецептов» завершения войны нет и «никакой Марон с Шольцом не придумают» иной выход из ситуации.

Напомним, что на Западе озвучили основные сценарии развития российско-украинской войны. Аналитики назвали менее вероятный вариант развития событий.