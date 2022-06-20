Об этом он рассказал в эфире объединенного телемарафона, передает «НБН».

Отныне партия «ОПЗЖ», как и ряд других пророссийских партий запрещена в Украине. Все имущество и активы политической силы переходят в собственность государства.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что ждет руководство и членов партии. По его словам, запрет политической силы не означает автоматический запрет на политическую жизнь или политическую деятельность депутатов и руководства партии.

Однако министр отметил, что как фракции или партии «ОПЗЖ», как политической силы в Раде больше не будет. Фракция – распущена, а деятельность партии приостановлена.

Руководитель министерства юстиции также сказал, что Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о том, что депутаты местных советов так же потеряют свои полномочия, которые им ранее были делегированы «ОПЗЖ».

Чиновник добавил, что теоретически члены запрещенной «ОПЗЖ» смогут участвовать в других политических силах, однако с практической точки зрения не факт, что им это получится.

По словам Малюськи, депутаты «ОПЗЖ» могут создать новую партию или перейти в другую, если их, конечно, примут. Однако если они будут привлечены к антиукраинской деятельности, то Министерство юстиции так же обратится с судебным иском о запрете и этой политической силы.

Ранее стало известно, что в Украине запретили партию Шария.