В своей коленке для издания The Sunday Times премьер-министр Соединенного Королевства призвал мир готовиться к затяжной войне в Украине, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин перешел к «военной кампании на истощение», информирует «НБН».

Джонсон убежден, что Запад должен помочь Украинскому государству в борьбе с оккупантами, предложив для этого стратегию из четырех пунктов.

Глава британского правительства призвал поддержать Украину, чтобы она выстояла и победила РФ, обеспечив ВСУ всем необходимым для успешного проведения боевых действий – вооружением, боеприпасами, обмундированием для солдат и их обучением.

Политик отметил, что также иностранные партнеры должны финансово поддерживать Украину, чтобы ее граждане получали зарплату, могли обучать детей и начать восстанавливать разрушенную россиянами инфраструктуру. Джонсон убежден, что страны должны запланировать такую денежную помощь на многие годы.

Обязательным пунктом сохранения поступлений в украинскую экономику является экспорт, поэтому Запад должен обеспечить сухопутные коридоры для вывоза продуктов и товаров.

Отдельно британский премьер выделил разблокирование украинских портов в Черном море, чтобы страна могла доставить в наименее развитые государства 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы, которые могут столкнуться с голодом. Политик призвал поддержать инициативу ООН по организации безопасного коридора из Одессы для вывоза продовольствия.

Отметим, что ранее Джонсон предложил масштабную программу подготовки для украинских защитников.