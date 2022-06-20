Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом рассказал гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский во время своего выступления на Форуме глобальной политики Института международных политических студий.

Дословно из заявления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины:

«В настоящее время российская армия предпринимает попытки, чтобы собраться силами и пойти в атаку на Харьков. В очередной раз. Мы смогли деоккупировать эту область, но они вновь хотят… И нам видно это. А там проживает полтора миллиона человек».

Кроме того, во время своего выступления Владимир Зеленский рассказал участникам Форума о постоянных бомбардировках города Николаева. Там в настоящее время проживает порядка пятисот тысяч человек. Также он добавил, что Россия хочет оккупировать и в полной мере разрушить Славянск, в котором ранее до войны проживали около ста тысяч человек.

При этом украинский лидер добавил, что наша страна сделает все возможное для того, чтобы остановить захватчиков. Но для того, чтобы сделать все это как можно быстрее, Зеленский призвал мировое сообщество оказать Украине помощь оружием, а также поддержать нас с экономической точки зрения.

Ранее стало известно о том, посетит ли в ближайшее время Украину президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.