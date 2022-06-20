Политик объяснил, что членство в ЕС предполагает вступление Украины в цивилизованный мир, что будет сильной пощечиной по лицу кремлевского режима, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Ауштрявичюс напомнил, что глава Кремля за день не раз меняет свое мнение и, несмотря на то, что ЕС – не военный союз, присоединение к нему означает вступление в мир, который функционирует на основе европейских признаков.

По словам депутата, он не видит разницу между НАТО и Европейским союзом, а российский лидер в этом вопросе просто бросается из стороны в сторону. Позитивное мнение об Украинском государстве, как о кандидате на членство в ЕС – пощечина путинскому режиму.

«Я не верю словам Путина», — заявил политик, добавив, что страна-агрессор делает все, чтобы уничтожить Украину.

Напомним, что российский президент «разрешил» Украине вступать в европейский Союз во время выступления на ПМЭФ в то же время высказавшись о судьбе оккупированных территорий.