Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, согласно словам Михаила Мишустина, глава Кремля и Лукашенко проведут очередную встречу на Форуме регионов Союзного государства. Мероприятие запланировано на следующую неделю. Некоторые детали анонсировал глава российского правительства Михаил Мишустин во время встречи в Минске со своим коллегой из Беларуси Романом Головченко, которая состоялась сегодня, 20 июня.

Дословно из заявления Мишустина:

«Имею убеждение в том, что предстоящий Форум регионов, в котором примут участие российский и белорусский лидеры, предоставит еще более глубокий новый импульс сотрудничеству межрегионального характера».

Касательно встречи премьер-министров, известно, что она проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который стартует в Минске сегодня и продолжится завтра, двадцать первого июня.

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