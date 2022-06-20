Об этом пишет Reuters, передает «НБН».

В конце этого месяца президент США Джо Байден отправится в Европу, где должен принять участие в саммитах НАТО и «Большой семерки».

Однако глава Белого дома вряд ли приедет в Украину. Об этом он заявил сам в понедельник, 20 июня.

Стоит отметить, что недавно Украину посетили лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии. Сразу же после них на следующий день в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

К слову, недавно Байден призвал граждан США не ездить в Украину.