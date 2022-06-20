Как объяснил эксперт, выступление российского президента-агрессора длиною в 72 минуты – тест на выносливость, который устроили на фоне информации о серьезной болезни диктатора, информирует «НБН» со ссылкой на Newsweek.

Джайлз не сомневается, что таким способом президент Российской Федерации хотел уменьшить количество слухов о его состоянии здоровья. Несмотря на то, что эта речь не идет в сравнение с предыдущими пресс-конференциями главы Кремля на марафоне, все равно 72-минутное выступление будет выглядеть впечатляюще для сторонников мнения, что Путин при смерти.

Отметим, что британский аналитик Майкл Кларк также считает, что нет серьезных оснований полагать, что у кремлевского диктатора есть смертельный недуг. Он обратил внимание на появление Путина на публике после изоляции в связи с пандемией коронавируса.