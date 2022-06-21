В интервью телеканалу MSNBC пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина предрек нашей стране «длительный кризис», подразумевая продолжительную войну, информирует «НБН».

По словам представителя Кремля, отношения Российской Федерации и западных стран сегодня «находится на низкой точке». Спикер Путина отметил, что Запад в ходе кризиса «продемонстрировал свое подлинное отношение» к его государству и безвозвратно потерял доверие россиян.

Отметим, что ранее спикер российского президента заявил, что страна-оккупант не занимается поисками союзников для войны против Украины. В частности, Песков сообщил, что Кремль не намерен привлекать к боевым действиям силы Организации Договора о коллективной безопасности. При этом он не уточнил, обсуждала ли Москва этот вопрос с государствами-членами региональной международной организации.