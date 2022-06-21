Эксперт отмечает, что глава Кремля «влез в передрягу», начав полномасштабную войну на украинской территории, которую планировал взять за три дня. «Спецоперация» Путина провалилась, а он сам, по словам Давыдюка, влез по горло в кровь и теперь не может из этого выбраться, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Политолог обратил внимание на то, что после приезда главы Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца Москва сразу начала утверждать, что ее устраивают 70% соглашений, подписанных в Стамбуле, и обвинять Украину в том, что она якобы саботирует переговорный процесс.

По мнению эксперта, РФ показывает, что хочет мира, однако надеется «упаковать» свое поражение, как победу над Украинским государством, чтобы удовлетворить россиян, головы которых «разъела пропаганда».

Давыдюк отметил, что диктатор уже не сможет «сохранить лицо», поэтому и есть предположения о том, что война может затянуться. В то же время неизвестно насколько хватит России ресурсов продолжать вооруженную агрессию.

Напомним, что во время выступления на ПМЭФ Путин в очередной раз заявил, что РФ достигнет целей «спецоперации», сообщив не озвученные ранее задачи войны.