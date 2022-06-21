Эксперт объяснил, что интеграция Украинского государства в Евросоюз станет доказательством того, что революции заканчиваются успехом, и именно это пугает главу Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Семенюк напомнил, что украинцы жаждали перемен и хотели быть на стороне Европы еще 18 лет назад. Заметно ощутимый посыл не остался незамеченным и в Кремле. Тогда, в 2004 году, российский президент сделал определенные выводы об Украине, после чего появился Виктор Янукович.

По мнению политолога, «революции свое отработали», отложив определенный отпечаток на нашей истории. Эксперт призвал не ориентироваться на эти события как на что-то основное, а смотреть в будущее и думать, каким будет место Украины в Европе в дальнейшем. Для этого украинцам необходимо понять, кто они и война ускоряет этот процесс.

Напомним, что Путина во время выступления на ПМЭФ «разрешил» Украине стать членом ЕС. В то же время депутат от Европарламента заявил, что не верит словам диктатора и объяснил, в чем подвох.