Президент Казахстана сделал ряд резких заявлений во время ПМЭФ, в частности о непризнании «ЛДНР», что вызвало возмущение россиян. Высказывания Токаева, по мнению Латыниной, очень тревожный знак для РФ, информирует «НБН».

В своем Twitter-аккаунте журналистка написала, что устами казахстанского лидера на экономическом форуме в Санкт-Петербурге говорил Китай. Она убеждена, что КНР послала на мероприятие в РФ своего «меньшего брата», который сообщил, что не признает Тайвань, Косово, Южную Осетию, Абхазию и «республики» на оккупированном Востоке Украины.

По мнению Латыниной, Пекин передал Кремлю свой основной месседж. Пока французский президент Эммануэль Макрон пытается спасти лицо главы Российской Федерации, китайское руководство ставит крест на Путине.

Напомним. Что в мае Си Цзиньпин сделал заявление о поддержке территориальной целостности нашей страны. Советник главы ОПУ Алексей Арестович объяснил, о чем говорит позиция главы КНР.