На брифинге Лещенко заявил, что россияне хотят повлиять на немецкий народ своей пропагандой, играя на его комплексе, связанном со Второй мировой войной, вызывая чувство вины, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Советник главы ОПУ обратил внимание на высказывание кремлевского пропагандиста, «военного корреспондента» Александра Коца после того, как прозвучала информация о поставках оружия Украине из Германии.

Рупор путинского режима провел неуместную параллель, заявив, что немецкое оружие будет снова убивать российских военных, как это было в период Второй мировой войны. При этом Коц, конечно же, не говорит о том, что на войне в Украине роль «нацистских захватчиков» играют солдаты армии РФ.

В то же время немецкое руководство выступает за немедленное предоставление Украинскому государству статус кандидата в члены Европейского союза. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что он будет выступать за позитивное решение для Украины в этом вопросе.