Политолог Алексей Буряченко обратил внимание на то, что французский лидер Эммануэль Макрон изменил свою риторику о российско-украинской войне после визита в нашу страну.

В эфире телеканала «Украина 24» эксперт отметил, что разговоры главы Франции с президентом-агрессором Владимиром Путиным вряд ли были дружескими, однако после визита в Киев и Ирпень европейский лидер признал свою ошибку относительно переговоров с диктатором, информирует «НБН».

Буряченко отмечает, что Макрон своими глазами увидел последствия российского вторжения в Украине и понял, что телефонные диалоги с главой Кремля были бесполезными.

Если раньше французский президент верил в то, что он может выступать в роли посредника между мировым сообществом и Москвой, то после посещения Украины он резко изменил свою риторику о войне.

Макрон ощутил на себе, что ежедневно переживают жители нашей страны, что оказало влияние на его позицию. По мнению политолога, такие же изменения произошли с лидерами Германии и Италии, что можно считать большой дипломатической победой Украины.

Напомним, что немецкого канцлера Олафа Шольца подверг резкой критике за попытки поговорить с Путиным представитель оппозиции ФРГ, призвав давить на страну-оккупанта.