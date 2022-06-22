Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», в ФРГ выступают категорически против такой возможности.

В частности, как говорится в материале, канцлер Германии заявил:

«Исключительно Украинское государство здесь вправе решать, что подходит Киеву. Без Украины об Украине ничего быть не может! Мы весьма далеки от переговоров, так как президент России верит в продиктованный мир. Более того весьма важно, чтобы все мы неуклонно придерживались курса».

Согласно словам канцлера Германии, Организация Североатлантического договора, Европейский Союз, а также государства G7 обязательно должны послать четкий месседж относительно того, что демократии мира «противостоят совместными усилиями против империализма Путина».

Он добавил напоследок:

«Кроме того, мы должны противостоять в борьбе с бедностью и голодом, кризисом в здравоохранительной сфере, а также изменением климатических условий».

Ранее мы уже писали о том, что президент Франции Макрон изменил свою риторику о войне в Украине.