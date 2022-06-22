Вениславский отмечает, что угроза для нашей страны со стороны Беларуси существует с первых дней полномасштабного вторжения путинской армии. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно требует от нелегитимного президента Александра Лукашенко привлечь Беларусь к войне против Украины, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

При этом самопровозглашенный лидер белорусов умело избегает такой авантюры, осознавая, что вмешательство его страны в войну обернется большими потерями его армии. Кроме того, такой шаг приведет к непредсказуемым последствиям для его режима, поэтому диктатор продолжит маневрировать.

Накопление дополнительных подразделений ВС Беларуси, по мнению Вениславского, является политической игрой нелегитимного главы государства, поскольку численность белорусских войск у границ Украины резко не увеличилась.

Лукашенко просто пытается отвлечь внимание ВСУ и сковать украинские силы обороны, чтобы они не использовались на более тяжелых участках фронта. Кроме того, он открыто демонстрирует нежелание расширять агрессию своего государства и соблюдений международного права.

Однако, по мнению политика, угроза, хоть и небольшая, для нашей страны со стороны Беларуси все равно сохраняется.

Напомним, что российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что Лукашенко никогда не отдать приказ напасть на Украину. Эксперт озвучил главную причину, по которой диктатор не станет ввязываться в войну.