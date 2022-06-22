Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что для украинцев есть более важная новость, чем кончина российского диктатора Владимира Путина.

Эксперт утверждает, что смерть главы Российской Федерации не ознаменует немедленное окончание войны в Украине. По его словам, в Кремле уже полным ходом идет борьба элит относительно человека, которому должно достаться президентское кресло после ухода нынешнего главы государства, информирует «НБН».

В эфире телеканала «Украина 24» публицист заявил, что после кончины Путина ничего не изменится в кратковременной перспективе, поскольку кандидаты на роль руководителя России намеренны продолжать его агрессивную политику и жесткий курс.

Несмотря на то, что кремлевский режим после смерти диктатора потеряет стабильность из-за внутренних дрязг, однако главным для Украины является количество американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которое получат в ближайшие месяцы ВСУ. Именно это, по словам Пионтковского, решит исход войны.

Ранее политолог оценил вероятность вооруженной агрессии со стороны Беларуси. Пионтковский объяснил, почему самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не отдаст приказ атаковать Украину даже под давлением агрессора Путина.