Как информирует «НБН», далее наша страна будет выполнять условия для полноценного вступления в Европейский Союз.

Насколько известно, решение о предоставлении Украинскому государству статуса кандидата в члены Европейского Союза было принято лидерами всех двадцати семи стран блока на саммите, двадцать третьего июня. Об этом рассказал председатель Европейского Совета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Известно также, что аналогичное решение также было принято и в отношении Молдовы.

Шарль Мишель написал:

«Уже согласовано! Евросовет буквально только что решил предоставить Украине, а также Молдове статусы кандидатов в члены Евросоюза. Это исторический момент! Сегодняшний день – это веховый шаг на вашем пути в Евросоюз. Я поздравляю президентов стран, Зеленского и Санду, а также народы Украины и Молдовы. Ведь наше будущее вместе».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Борис Джонсон сделал заявление о вероятности создания некого союза в противовес ЕС.