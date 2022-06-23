После вторжения путинской армии в Украину СМИ активно обсуждают вероятность нападения россиян на государства Балтии, однако Гудков считает, что под удар агрессора попадут страны постсоветского пространства, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По мнению оппозиционера, следующие цели кремлевского диктатора после Украины – Грузия, Казахстан и Армения. Политик напомнил, что государства Прибалтики входят в Североатлантический Альянс, поэтому его пугает пятая статья НАТО о коллективной обороне и вряд ли он решился на вторжение, если не развяжет ядерный конфликт.

В ситуации с нападением на Казахстан или Грузию, вмешательство Организации Североатлантического договора Кремлю не угрожает. Гудков предполагает, что в такой ситуации Китай может прийти на помощь Казахстану, однако этого может и не произойти из-за проблемы с Тайванем.

Экс-депутат Госдумы предполагает, что Путин может развязать гибридную войну на территориях Грузии, Казахстана и, возможно, Армении.

Отметим, что американский политический аналитик считает, что после поражения в Украине кремлевский диктор может отыграться на другом государства. Эксперт полагает, что Путин предпримет попытку одержать победу в Грузии.