Британский премьер призвал государства «группы семи» и НАТО не вынуждать Украину соглашаться на невыгодные условия достижения мира в то время, как война с россиянами затягивается, информирует «НБН» со ссылкой на Politico.

Политик всерьез обеспокоен усталостью мировой общественности от этой войны, однако он убежден, что Запад должен обеспечить украинцам «стратегическую выносливость».

По словам Джонсона, достижение «плохого мира» в виде отказа Украины от части своих территорий в обмен на завершения вооруженного противостояния с РФ обернется катастрофой. Премьер-министр считает, что такое развитие событий придаст смелости российскому диктатору Владимиру Путину и приведет к убыткам в мировой экономике.

Британский политик призвал Североатлантический Альянс и страны «большой семерки» признать, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить ситуацию на Донбассе и на юге в свою пользу.

Также он подчеркнул важность продовольственной безопасности, напомнив, что самые бедные государства находятся в полной зависимости от украинского зернового экспорта.

Напомним, что Джонсон составил план помощи Украине для западных стран. Премьер Соединенного Королевства выделил четыре пункта своей стратегии.