В эфире телеканала «Рада» глава ГУР МОУ рассказал, что трудно рассказать о настроении элит РФ, однако точно известно, что приближенные к президенту-агрессору переживают за свою роль в послевоенном мире, информирует «НБН».

Именно по этой причине большинство российских политических «тяжеловиков» не выдают откровенные изречения о войне с Украиной. Окружение Путина обескуражено и не может понять, как все завершится, однако осознает, что конец будет не очень позитивным.

Буданов отметил, что российские элиты переживают за свою судьбу, за свое место в будущем, их не интересует судьба граждан РФ. Единственное, за что они волнуются, где они окажутся в ближайшей перспективе – с президентом-агрессором или станут частью нового послевоенного мира.

По словам начальника ГУР, приближенным к главе Кремля нечего сказать о «спецоперации», поскольку путинским войскам нечем хвастаться. Москва возлагает большие надежды на полный захват Донецкой и Луганской областей, чтобы заявить о хоть каком-то «успехе» в войне.

Ранее глава украинской разведки ответил на вопрос о вторжении армии Беларуси в нашу страну.