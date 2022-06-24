Республика Молдова заявила о присоединении к санкциям Европейского союза против Российской Федерации. Руководство страны объяснило свое решение.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу сообщил, что его государство поддерживает введение санкций Европейским союзом против страны-оккупанта. По его словам, к этому Республику Молдову обязывает статус кандидата в члены ЕС, информирует «НБН» со ссылкой на Newsmaker.

Молдавский политик подчеркнул, что страна хочет проявить солидарность со странами Европы, которые нанесли по Российской Федерации санкционный удар, чтобы остановить войну и поспособствовать переговорному процессу.

Гросу, предполагая реакцию Москвы на решение Кишинева, отметил, что руководство хочет поддерживать с РФ хорошие отношения, поскольку в той стране живут и работают многие граждане Молдовы, о которых думают власти их государства.

Чиновник добавил, что Молдова также намеренна продолжать торговые отношения с Россией и надеется на то, что в Кремле с уважением отнесутся к их решению об интеграции в ЕС.

По словам спикера парламента, и россияне, и русскоговорящие молдаване хорошо себя чувствуют, призвав страну-оккупанта не придумывать проблемы там, где их нет.

Напомним, что ранее в Молдове появился запрет на трансляцию российских программ и новостей. Соответствующий закон призван защитить граждан от влияния кремлевской пропаганды.