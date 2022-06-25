Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Европейской правды».

Так, известно, что своими указами украинский лидер уволил посла Грузии Игоря Долгова, а также посла в Словакии Юрия Мушку. Кроме того, с должности была уволена и украинский посол в Португалии Инна Огнивец. Известно, что все эти три посла весьма длительное время находились на своих должностях. Они были назначены еще пятым президентом Украины Порошенко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время обращения к израильским студентам заявил, что после окончания военных действий на территории Украины в нашей стране, вероятно, изменятся правила призыва в армию для студентов.